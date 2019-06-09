К Земле несется один из самых опасных астероидов

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле, столкновение с которым может произойти осенью. Об этом рассказали в Европейском космическом агентстве, пишет портал Livescience.

Небесное тело под название 2006QV89 летит в сторону нашей планеты и приблизится на минимальное расстояние 9 сентября 2019 года. По данным ученых, вероятность столкновения астероида с Землей – 1 к 7000.

Специалисты впервые заметили астероид диаметром 40-50 метров в 2006 году, когда он подлетел на ближайшее расстояние – 3,06 млн км. Осенью 2006QV89 подлетит на расстояние в 7 млн км. Для сравнения – Луна находится в 384 тыс. км от Земли.

При этом Международное космическое агентство составило список из известных астероидов, потенциально опасных для Земли. Одним из самых опасных небесных тел на сегодня считается астероид размером с 100-этажный небоскреб. По мнению ученых, он может столкнуться с планетой в 2196 году. Ближе всего к Земле находится 2010 RF12, который может врезаться в нее в 2095 году. И, наконец, лидер рейтинга - 1950DA - диаметр этого астероида составляет 2 тыс. метров. Он может приблизиться к Земле в 2880 году, пишет The Sun.