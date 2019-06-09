Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики»

Дочь экс-губернатора Калифорнии и актера Арнольда Шварценеггера, 29-летняя Кэтрин Шварценеггер, связала себя узами брака со своим избранником, 39-летним актером Крисом Праттом. Церемония прошла на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря, cообщает TMZ.

На бракосочетании присутствовали только близкие друзья и родственники пары, включая родителей невесты - Арнольда Шварценеггера и Марию Шрайвер.

Сделать хорошие фотографии молодоженов на самой церемонии папарацци не удалось, так как пока жених и невеста ехали к месту обряда на гольф-карах, их закрывали зонтами от фотокамер бдительные охранники. Зато на следующий день после бракосочетания молодые поделились кадрами со свадьбы на своих страничках в соцсетях.

© PrattPrattPratt, Instagram

«Вчера был лучший день в нашей жизни. Мы стали мужем и женою перед Богом и нашими семьями. Все было очень личным, трогательным и эмоциональным. Мы чувствуем, что нас благословили начать эту новую главу нашей жизни. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые были с нами», - написала 29-летняя Кэтрин в Instagram.

Роман Криса и Кэтрин начался в середине июня прошлого года. До этого Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, у них есть общий 6-летний сын Джек, который также был на второй свадьбе отца. По словам Арнольда Шварценеггера, прежде, чем сделать предложение его дочери, Пратт спросил у него разрешения на брак.

Крис Пратт известен по фильмам «Стражи Галактики», «Мир юрского периода», «Мстители: Война бесконечности», «Пассажиры».