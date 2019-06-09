Горбачев рассказал о выдумках в сериале «Чернобыль»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал трактовку случившихся в конце 1980-х годах событий в сериале «Чернобыль».

Как рассказал Горбачев радиостанции «Говорит Москва», сам он еще не успел посмотреть сериал, но ему доложили о некоторых сюжетных линиях. По словам экс-президента Советского Союза, он не принимал участия в судьбе первого замдиректора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

Согласно сюжету сериала американского телеканала HBO, Горбачев лично дал указания не награждать Легасова званием Героя Соцтруда, поэтому ученый лишился своей карьеры. По некоторым версиям, все это случилось после выступления Легасова на конференции МАГАТЭ в Вене, где он разгласил секретные сведения.

«Я не давал (указаний). А кто, кроме меня, даст? Это выдумки», - подчеркнул последний генсек ЦК КПСС, пояснив, что не имел к его работе никакого отношения.

Горбачев отметил, что в связи с лечением не успел посмотреть нашумевший «Чернобыль», но собирается.

«Обещали мне организовать просмотр в больнице», - добавил он.

Мини-сериал «Чернобыль» повествует о катастрофе, которая произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Одним из ключевых персонажей в нем стал Валерий Легасов, который пытался расследовать причины аварии и рассказать об этом общественности, чтобы не допустить новых. Дважды его выдвигали на звание Героя Соцтруда, но награду он так и не получил. В 1988 году атомщик покончил с собой. Однако перед смертью он записал аудиозаписи, в которых он рассказал, почему, по его мнению, случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС.