«Ложечку за папу»: врач назвала ошибки, приводящие к ожирению детей

Хроническое переедание и отсутствие физической нагрузки ведут к ожирению. К такому выводу пришла главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Она же назвала главной ошибкой родителей, постоянное докармливайте своих детей с использованием традиционных «за маму» и «за папу».

При этом эксперт рекомендовала обогатить меню клетчаткой и микроэлементами, а также с детства воспитывать в детях разумное отношение к пище.

При этом важно, что бы ребенок ел не спеша и хорошо высыпался.

«Нужно, чтобы ребенок ел овощи, зелень и фрукты. Совсем отказываться от углеводов неправильно - нужны каши, хлеб с отрубями», - цитирует «Российская газета» рекомендации Драпкиной.

Ранее в Минздраве заявили, что люди старше 55 лет более других подвержены избыточному весу и чаще страдают от заболеваний, связанных с ожирением.

Все из-за того, что россияне, перешагнув пятидесятилетний рубеж, практически не занимаются спортом, сводят на нет всю физическую активность, сохраняя при этом нездоровые пищевые привычки, сетуют диетологи.

Медики отмечают тревожную статистику, согласно которой количество людей, страдающих от ожирения в той или иной форме, выросло за последние три года до двух миллионов.