В Гонконге на акцию протеста вышли более миллиона человек: видео

В Китае более миллиона человек вышли на демонстрацию протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Акция прошла в Гонконге.

Демонстрация оказалась длительной: начавшись еще днем, она растянулась до глубокой ночи, а вместе с ней ожесточились и настроения протестующих. После полуночи по местному времени они начали забрасывать присутствующих здесь же полицейских бутылками и вступать с ними в столкновения. В ответ правоохранители применяли против митингующих перцовый газ и дубинки.

Протестующие вскоре предприняли попытки оттеснить полицейских и перекрыть дороги с помощью металлических ограждений, но это не увенчалось успехом.

Участники акции не согласны с намерением парламента разрешить Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Противники законопроекта считают, что его принятие станет концом автономности Гонконга.