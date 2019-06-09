Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи. На записи видно, как автобус на высокой скорости ударил маршрутку в бок, от чего та перевернулась.

ДТП случилось на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка. После случившегося водитель перевернувшегося транспортного средства рассказал «Звезде» об обстоятельствах инцидента.

По сообщениям медиков, в результате аварии пострадали 26 человек, трое из которых являются несовершеннолетними.

В связи с инцидентом, Следственный комитет РФ и Ространснадзор организовали проверку.