Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

В Роспотребнадзоре проверят маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТ.

Целью проводимых действий станет выявление соответствия этикетки и внешнего оформления емкости с бытовой химией классу ее опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с российскими законами, потребители должны быть застрахованы от недостоверной информации и товаре, услуге или работе. Поэтому в Роспотребнадзоре готовы помочь потребителям, «получившим некачественную услугу».

Напомним, ранее музыкальный продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» и попал с сильным отравлением и ожогами внутренних органов в реанимацию НИИ имени Склифосовского. В процессе его нахождения на лечении его близкими было принято решение о подаче судебного иска в адрес производителя «Крота» с целью обезопасить других людей от подобных случайных неосторожностей.