«Корабельный убийца»: в США оценили береговой ракетный комплекс «Утес»

«Большой турбореактивный корабельный убийца» - так в США охарактеризовали размещенный в Крыму береговой ракетный комплекс шахтного базирования «Утес».

В статье издания The National Interest указывается, что БРК находится на территории полуострова еще с далеких советских времен. Когда Крым входил в состав Украины, состояние комплекса ухудшилось, и восстановить его удалось лишь в 2016 году, вскоре после возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Автор статьи по достоинству оценивает возможности БРК и считает его восстановление выгодным решением.

Напомним, ранее сообщалось, что «Утес» могут перевооружить новыми ракетами. На предприятии «НПО машиностроения» в Реутове рассказали, что комплекс уже проводил учебные пуски и доказал свою способность защищать морские рубежи, поэтому имеет смысл его модернизация в соответствии с возможностями современных технологий.

БРК «Утес» оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Дальность поражений целей составляет до 450 километров. После развала Советского Союза БРК оказался на территории Украины и был передан украинским ВМС.