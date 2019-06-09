Пассажирский автобус сгорел в Ростове-на-Дону: видео

В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина загорелся пассажирский рейсовый автобус. Очевидцы сняли инцидент, который произошел в воскресенье, 9 июня, на видео, и разместили кадры в социальных сетях.

На записи хорошо видно, как огонь охватил заднюю часть транспортного средства, а несколько мужчин пытаются потушить пламя.

Как позже рассказали в мэрии города, во время ЧП никто не пострадал. Причиной инцидента, по данным ростовской администрации, могло стать короткое замыкание.

В свою очередь перевозчик, которому принадлежит автобус, заявил, что отправлять на свалку транспортное средство не будут: пострадавшую машину планируют отремонтировать в течение, приблизительно, двух месяцев.