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Пассажирский автобус сгорел в Ростове-на-Дону: видео

Роман Захаров
21:01 09.06.2019
Причиной инцидента могло стать короткое замыкание.
© Видео: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону, ВК © Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону, ВК

В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина загорелся пассажирский рейсовый автобус. Очевидцы сняли инцидент, который произошел в воскресенье, 9 июня, на видео, и разместили кадры в социальных сетях.

На записи хорошо видно, как огонь охватил заднюю часть транспортного средства, а несколько мужчин пытаются потушить пламя.

Как позже рассказали в мэрии города, во время ЧП никто не пострадал. Причиной инцидента, по данным ростовской администрации, могло стать короткое замыкание.

В свою очередь перевозчик, которому принадлежит автобус, заявил, что отправлять на свалку транспортное средство не будут: пострадавшую машину планируют отремонтировать в течение, приблизительно, двух месяцев.

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