Отравленные Мальдивы: озеро с бирюзовой водой нашли под Новосибирском

Под Новосибирском обнаружили озеро, отливающее невероятной бирюзой, которой не могут похвастаться лучшие морские курорты мира. Даже в пасмурный день вода здесь словно на Мальдивах, но купаться в ней категорически запрещается. Озеро под Новосибирском – золоотвал местной ТЭЦ.

© evashafran, Instagram

Вода ничем не огорожена, возле озера нет запретительных знаков. При том, что его видно издалека, и оно привлекает местных жителей своей необычной красотой.

Яркий цвет сопутствует всем золоотвалам станций, работающим на буром угле. Бирюза образовывается из-за растворения кальция и оксидов других металлов, а также из-за высокого кислотного уровня воды. Пахнет возле озера соответственно – стиральным порошком. Об этом рассказывает портал NGS.ru.

© evashafran, Instagram

Рядом с озером много птиц, но мало растений. Все, что попадает в зону подтопления, вскоре засыхает: десятки погибших деревьев и кустов торчат над бирюзовой гладью.