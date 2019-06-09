Аномальная жара в Москве повторила рекорд 1999 года

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 9 июня, поднялась до отметки +31 градус, повторив тем самым рекорд двадцатилетней давности: в последний раз такая погода в этот день была зафиксирована в 1999 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом синоптики отмечают, что максимальная температура 9 июня в российской столице была зафиксирована в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +32,1 градуса.

Ранее в МЧС РФ предупредили жителей и гостей Москвы о приближении аномальной жары.

Медики, в свою очередь, назвали меры предосторожности, которые следует соблюдать в жаркую погоду.