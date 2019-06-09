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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Роман Захаров
20:03 09.06.2019
PR‐директор Бари Алибасова рассказал, когда продюсер выйдет из медикаментозного сна.
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
© Фото: Бари Алибасов, facebook

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов должен выйти из медикаментозного сна в воскресенье, 9 июня. Такое заявление сделал его PR‐директор Вадим Горжанкин.

«Просто сказали, что сегодня (9 июня - прим. ред.) должен выйти (из медикаментозного сна - прим. ред.). Сегодня третьи сутки. Вот ждем сами. Может, он уже и вышел, кто его знает. Просто нам еще никто об этом не сообщил», - заявил Горжанкин.

В беседе с «360» PR‐директор также сообщил, что в этот день супруга Бари Алибасова, Лидия Федосеева-Шукшина, скорее всего, навестит продюсера в больнице. Горжанкин при этом добавил, что точное время визита Федосеевой-Шукшиной ему неизвестно.

Как, в свою очередь, заявили в НИИ имени Склифосовского, где проходит лечение Алибасов, корреспонденту РИА Новости, продюсер до сих пор находится в отделении токсикореанимации. При этом медики оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, музыкальный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован несколько дней назад после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

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