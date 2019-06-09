Торговый центр загорелся в Туле: видео с коптера
Люди, находившиеся в торговом центре в момент начала пожара, были благополучно эвакуированы еще до начала тушения.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Туле загорелся крупный торговый центр. Происшествие случилось в воскресенье, 9 июня, около шести часов вечера.
Загорелось строение в Щекинском районе на улице Энергетиков. Прибывшие по вызову пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению горевшей крыши ТЦ.
Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В процессе тушения ранг возгорания был поднят пожарными до второго. Жертв и пострадавших нет, 20 человек, находившиеся в торговом центре в момент начала пожара, были благополучно эвакуированы еще до начала тушения.
В общей сложности в ликвидации возгорания приняли участие 83 человека личного состава экстренных служб и 28 единиц техники.