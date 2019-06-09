Торговый центр загорелся в Туле: видео с коптера

В Туле загорелся крупный торговый центр. Происшествие случилось в воскресенье, 9 июня, около шести часов вечера.

Загорелось строение в Щекинском районе на улице Энергетиков. Прибывшие по вызову пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению горевшей крыши ТЦ.

Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В процессе тушения ранг возгорания был поднят пожарными до второго. Жертв и пострадавших нет, 20 человек, находившиеся в торговом центре в момент начала пожара, были благополучно эвакуированы еще до начала тушения.

В общей сложности в ликвидации возгорания приняли участие 83 человека личного состава экстренных служб и 28 единиц техники.