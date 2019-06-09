Мерзость или потаенный смысл: разработчик оправдался за скандальную игру «Секс со Сталиным»

Чем известнее фигура и чем заметнее ее роль в истории, тем больше возможностей оказаться на волне сиюминутной популярности. Крупнейшая американская игровая платформа анонсировала игру, которая уже стала таковой еще до своего выхода.

Грандиозным скандалом сопровождается выпуск компьютерной игры «Секс со Сталиным». Рекламный слоган звучит так: «Надоело терпеть диктатора? Покажите усатому, что такое настоящая сила и любовь».

Общество разбилось на два лагеря: тех, кто называет идею российского разработчика Георгия Кухтенкова наглой и мерзкой, требуя наказания для автора, и тех, кто считает, что социум неспособен понять потаенный смысл провокационного искусства.

По сюжету юному путешественнику во времени выпала возможность встретиться с Иосифом Сталиным, пообщаться с ним, раскрыть его тайны, поделиться советом и просто помочь, чем получится. Как именно - игроку должна подсказать фантазия.

Сам создатель игры считает, что болен не он, а общество, раз фигура Сталина вызывает в определенных ситуациях недоумение. Кухтенков при этом уже давно озабочен мыслью, как сделать игру, которую точно все запомнят.

Однако молодой человек заявляет, что не хотел оскорбить Иосифа Сталина.

«Игра - это искусство. А искусство - это про эмоции и контрасты. Если бы был взят менее значимый человек, то контрасты не бросались бы в глаза. Оскорбить игрока не входит в мои желания», - говорит Кухтенков.

В свою очередь, родственники Сталина во впечатлениях разделились. Одна из внучек уверена, что разобраться в конфликте под силу только властям; другой потомок по телефону ответил, что у него дорогой роуминг. А в ЦК Компартии все в гневе и требуют от правоохранителей проверить игру на предмет экстремизма.

Известный борец за нравственность Виталий Милонов тоже чувствует во всем этом яд сарказма по отношению к отечественной истории.

«Последнее время на Западе появляется множество продуктов, высмеивающих историю. Дело не в Сталине. Его уважали лидеры США, но сейчас он не может им ответить, он мертв», - заявил политик.

Между тем в Германии журналист провел интересный опыт: Пол Швенн завел в приложении для знакомств аккаунт с фото 20-летнего Иосифа Джугашвили. Указал место работы - газета Социал-демократической рабочей партии «Правда», в которой Сталин действительно служил до революции. Отметил в профиле, что не любит нацистов и снабдил досье цитатой: «Отношения приходят и уходят, а любовь остается», переиначив знаменитую фразу генсека «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается». По словам экспериментатора, отбоя от желающих познакомиться не было. Но это были не женщины. Клинический психолог Михаил Хорс отметил, что люди всегда влюблялись в актеров, политиков и исторических личностей, что само по себе не является проблемой; но если такое влечение происходит по отношению к умершему человеку, это уже явно не является нормальным.

Множество слагаемых заставляет индустрию развлечений все чаще обращаться к российским историческим и политическим деятелям. BBC запускает комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный лидер России. Трехмерный глава государства будет общаться с публикой и гостями. Отдать эту роль кому-то другому оказалось неинтересным. Да и лучший способ победить страх - посмотреть прямо ему в глаза.

Взгляды и желания по-прежнему у каждого свои. Проблема современного мира в том, что ими теперь можно делиться, не успев перед этим как следует обдумать. А мир в это время стал теснее.