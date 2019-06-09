«Черный рыцарь»: уфолог нашел на снимках «Апполон-10» инопланетный спутник Земли

Сторонники «теории заговора» утверждают, что неопознанный летающий объект на околоземной орбите, именуемый «Черным рыцарем», является инопланетным спутником. Согласно их заявлениям, НАСА скрывает правду от жителей Землю о происхождении этого НЛО.

Известный уфолог, который является сторонником существования жизни за пределами Земли, Скотт Уоринг недавно вновь затронул эту тему, заявив, что обнаружил «нечто уникальное» на фотографиях, сделанных космическим кораблем «Апполон-10» во время полета к Луне.

«Это околоземный объект, который находится очень далеко от камеры», - говорит уфолог.

Специалист обработал снимок в фоторедакторе, чтобы получить боле четкое изображение. На полученных кадрах Уоринг разглядел НЛО с «большими руками».

«У корабля большие руки. Он выглядит, как биомеханический или живой корабль», - приводит британское издание Express слова специалиста.

При этом Уоринг уверен, что на снимках запечатлен именно «Черный рыцарь», который «является доказательством совершенно удивительной технологии пришельцев, которая нам пока недоступна».

«Они (пришельцы - прим. ред.) находятся на околоземной орбите десятки тысяч лет, но космическое агентство NASA нам об этом не говорит», - утверждает уфолог.

Уоринг убежден, что ученые боятся отправить экспедицию к «Черному рыцарю», так как знают, что пришельцы будут его защищать.

Самая знаменитая фотография «Черного рыцаря» была сделана в 1998 году специалистами НАСА. Сторонники конспирологических теорий считают, что на снимке изображен спутник Земли инопланетного происхождения, который якобы находится на земной орбите около 13 тысяч лет.

В НАСА, в свою очередь, утверждают, что на фото запечатлен космический мусор.