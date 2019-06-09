С чемоданом по лужам: аэропорт Шереметьево затопило
Пол воздушной гавани залило полностью; туристам приходится в прямом смысле идти по воде.
© Видео: Антон Цапаев, VK © Фото: ВК
В столичном аэропорту Шереметьево произошел потоп. Кадры происшествия опубликованы в социальных сетях.
Пол воздушной гавани полностью ушел под воду. В ролике видно, как туристы в прямом смысле катят чемоданы по лужам.
Уровень воды небольшой, но сотрудники аэропорта уже убирают последствия потопа: уборщицы орудуют швабрами, машины уборки сушат за ними пол. Но воды так много, что работать им предстоит долго.
Причины и подробности произошедшего уточняются.