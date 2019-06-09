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Порошенко заявил о готовности занять пост премьер-министра Украины

Роман Захаров
18:33 09.06.2019
Бывший украинский президент не стал говорить о том, будет ли он исполнять обязанности депутата, или откажется от мандата после выборов в Верховную раду.
Порошенко заявил о готовности занять пост премьер-министра Украины
© Фото: Petro Poroshenko, via, Globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности занять пост премьер-министра страны, если его партия «Европейская солидарность» победит на выборах в Верховную раду.

«Если мы победим на выборах, то да», - приводит издание «Громадське» ответ Порошенко на соответствующий вопрос журналиста.

При этом бывший глава государства не стал говорить о том, будет ли он исполнять обязанности депутата, или откажется от мандата после выборов в парламент.

Ранее Петр Порошенко заявил, что основой политической платформы партии «Европейская солидарность» на предстоящих выборах в Верховную раду является дальнейший разрыв отношений с Россией.

Партия «Европейская солидарность» раньше называлась «Блок Петра Порошенко», но перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название. В конце мая данную фракцию возглавил Петр Порошенко, сменив на этом посту киевского градоначальника Виталия Кличко. 

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