«Пандо-дипломатия», встреча с Зеленским и сотни соглашений: как прошел ПМЭФ-2019

В Санкт-Петербурге состоялся большой международный экономический форум, в ходе которого участники обсудили все самые главные вопросы мировой экономики и межгосударственных отношений. Отстаивание прав, прогнозирование путей развития, взаимные благодарности и жаркие дискуссии - все это стало лейтмотивом недели, в течение которой состоялось подписание множества соглашений.

В среду в Россию прилетел китайский лидер Си Цзиньпин. Его визит в Москву проходил в статусе государственного - это наивысший дипломатический ранг поездки. Китайская делегация, представлявшая страну на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), была крупнейшей и находилась в центре всеобщего внимания. И у России, и у КНР, помимо огромного экономического потенциала, есть особые внешние условия, которые буквально подталкивают страны к политическому сближению.

Один из самых актуальных вопросов для Китая - «схватка» с США. Демарш американского лидера Дональда Трампа в адрес Пекина - хороший пример того, что противостояние двух крупнейших экономик может ударить по всем. На одной из встреч форума присутствовал Меир Бранд, вице-президент компании Google, которая по требованию Вашингтона разорвала все связи с китайским техногигантом Huawei и лишила смартфоны операционной системы Android. Бранд натянуто улыбался и был готов говорить обо всем, кроме действий Трампа. В свою очередь, исполнительный директор Huawei Го Пин также не проронил ни слова о своих обидчиках. Говорить отказались, но выводы сделали.

«Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиваем рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами. Вызывает озабоченность, что такая разрушительная практика не только поразила традиционные рынки - энергетические, сырьевые, товарные, - но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли. Ситуацию вокруг компании Huawei, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной, наступающей в цифровой эпохе», - прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Хотите узнать направление внешней политики Китая - следуйте за «большой пандой». Так говорят про уникальный китайский метод - «пандо-дипломатию». Непоседливые медведи уже несколько десятилетий выступают катализатором отношений с Китаем: передавая в дар той или иной стране больших панд, Китай дает понять, что страны связывают особые, доверительные отношения. Теперь мишки есть и в Москве: Дин Дин и Жуи поселились в московском зоопарке на 15 лет и уже полностью освоились на новом месте и стали всеобщими любимцами.

Во время выступления на ПМЭФ российский лидер также ответил на вопрос о возможности встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы России, он не отказывается от контактов, просто ему их никто не предлагает.

«Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Но одно дело - кого-то играть, а другое дело - быть кем-то», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что политического опыта его украинский коллега со временем наберется, но выльется ли он в плодотворные государственные решения, еще предстоит увидеть.

На Украине же в это время без изменений. Официальная риторика Зеленского все больше становится похожа на слова его предшественника Петра Порошенко. На этой неделе глава Украины побывал в Брюсселе и практически слово в слово повторил в штаб-квартире НАТО тезисы бывшего украинского президента про политику и поведение Москвы. В то время как в Киеве ему самому продолжают выдвигать все новые абсурдные требования националистические объединения, а украинская полиция по итогам масштабной проверки, проведенной после чудовищной трагедии в Киевской области, погрязла в пьянстве.

Небольшой украинский городок Переяслав-Хмельницкий на этой неделе стал эпицентром волны народных протестов: десятки людей штурмовали здание местной полиции и призывали к отставке главы МВД Арсена Авакова, после того как пятилетний мальчик погиб от пули, выпущенной местными правоохранителями. На месте трагедии нашли гильзы от мелкокалиберной винтовки и жестяные банки, по которым в свой выходной решили пострелять нетрезвые сотрудники патрульной полиции. Теперь им грозит пожизненное заключение.

По итогам проверок, которые прошли по всей Украине, из-за появления на работе и вождения в нетрезвом виде своих сотрудников от исполнения обязанностей были отстранены сразу десять их непосредственных руководителей.

Что изменится на Украине и чего ждать от новоизбранного президента, скоро станет ясно. Партии «Слуга народа» предстоит занять большинство мест в новом парламенте и активировать в стране новую систему. Пока же на Украине - замкнутый круг.

Во время ПМЭФ между тем было подписано 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей. Причем речь идет лишь о тех контрактах, которые не являются коммерческой тайной. Форум побил рекорд в том числе и по количеству участников: ПМЭФ-2019 посетило более 19 тысяч человек из 145 стран мира.