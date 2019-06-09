В Чернобыле задержали троих сталкеров

Троих туристов-экстремалов из украинского города Ровно и прилежащих к нему областей задержали в Чернобыльской зоне сотрудники Нацполиции и пограничной службы.

Мужчины оказались обычными искателями острых ощущений. Горе-сталкеры перебрались через заграждение зоны отчуждения в неположенном месте и начали продвигаться вглубь Чернобыля, но были вовремя замечены правоохранителями.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, в отношении экстремалов уже возбудили административные дела из-за проникновения на режимную территорию без разрешения. Отмечается, что мужчины организовали поход, вдохновившись недавней премьерой американского сериала «Чернобыль» производства HBO.