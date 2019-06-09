Водитель одного из столкнувшихся в Сочи автобусов рассказал о причинах ДТП

В Сочи произошла авария с участием двух экскурсионных автобусов. ДТП случилось на пересечении улиц Таврическая и Старообрядческая в районе Олимпийского парка.

Большой туристический автобус и микроавтобус не смогли разъехаться на одном из перекрестков города. В результате у одного из них разбито лобовое стекло, а второй перевернулся на бок.

Водитель перевернутого автобуса Константин Колочков рассказал «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. По его словам, оба автобуса соблюдали скоростной режим, но столкновение, несмотря на это, повлекло серьезные последствия.

«Когда я проехал под знаком, меня ударил большой автобус. Я на небольшой скорости двигался, он тоже на небольшой, но удар почему-то получился сильный. Я его не заметил. Отвернулся в другую сторону и произошел удар. Я увидел его в последний момент», - сказал водитель.

По его словам, сразу же после столкновения он начал помогать пострадавшим пассажирам выбраться наружу.

«Я начал помогать вытаскивать людей, сколько мог, всех вытащил. Насколько мог, всем помог. Состояние некоторых людей было тяжелым, травмы были разные», - рассказал Колочков.

Он отметил, что скорая помощь и МЧС прибыли на место ДТП быстро, но после этого он вместе с другими людьми не переставал оказывать посильную помощь.

«Успели все вовремя, всех людей вытащили. Больше пострадавших в нашем автобусе. У них не было пострадавших, водитель тоже не пострадал», - заявил водитель.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить виновность фигурантов ДТП. По данным ГИБДД, Колочков не предоставил преимущество в движении и выехал на перекресток, после чего произошло столкновение транспортных средств и опрокидывание его микроавтобуса. В аварии пострадали 26 пассажиров микроавтобуса, трое из которых несовершеннолетние.