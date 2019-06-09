«Крокодил в контейнере»: опубликованы кадры жестокого обращения с животными в контактном зоопарке Мурома

Зоозащитники из Мурома намерены написать заявление в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животными в одном из контактных зоопарков города. Такое заявление сделали активисты «Группы помощи бездомным животным».

«"Группа помощи бездомным животным" города Мурома получила видеозапись, где жестоко обращаются с животными в городском контактном зоопарке. На видео четко видно, что сотрудник контактного зоопарка средь бела дня издевается над енотом. У животного нет воды, и оно находится в душном помещении, сделанном из стекол. На записи видно, что енот не может даже пошевелиться, он просто лежит на полу. Также предоставлены фотографии, где в большом замотанном скотчем контейнере лежит крокодил. Все волонтеры, кто это увидел, шокированы. С этими видео и фото активисты напишут заявление в полицию, и по нему будет проверка. Проверку, думаю, контактный зоопарк пройдет, потому что из-за шумихи, которую вызвали эти кадры, руководство зоопарка приняло меры. Сейчас, как говорят свидетели, у енота есть вода, крокодил тоже находится в воде. Но мы надеемся, что видео и фотоматериалы дойдут до компетентных органов и этот контактный зоопарк будет наказан, чтобы при переезде в другой город они не издевались над животными», - заявила активистка организации в беседе со «Звездой».

Она также обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой не посещать контактные зоопарки, где звери, по словам зоозащитницы, находятся в неестественных условиях, из-за чего они вынуждены мучиться.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приступило к работе над проектом постановления с требованиями по использованию зверей в развлекательных целях. Регламентировать правила участия животных в культурно-зрелищных мероприятиях призваны новые поправки в закон об ответственном обращении с животными.