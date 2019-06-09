В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Это произошло в Тункинском районе республики.

Борт, принадлежавший авиакомпании «Феникс», вылетел для проведения сельскохозяйственных работ. Вскоре по неустановленной причине экипаж из двух человек совершил аварийную посадку. Кроме них на борту никого не находилось.

Источник в экстренных службах региона сообщил «Звезде», что, по его данным, из-за территориальной расположенности первыми к месту происшествия прибыли авиационные спасатели из Иркутска.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о возможных пострадавших нет.