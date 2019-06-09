Партия «Слуга народа» выбрала 20 кандидатов в Верховную раду Украины

Партия президента Украины Владимира Зеленcкого «Cлуга народа» представила 20 первых кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду. Фамилии депутатов были названы на съезде партии в воскресенье.

В списке оказались глава партии Дмитрий Разумков, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам реформирования судебной системы Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко и другие.

По словам Разумкова, список будет обновлен после этапа пост-праймериз. На сайте партии все желающие могут высказать свое мнение о кандидатах. И если какая-то негативная информация, полученная от людей, найдет подтверждение, кандидат может быть исключен из списка.

Выборы в украинский парламент должны были пройти в октябре 2019 года, но после подписанного Зеленским указа о досрочном прекращении полномочий Рады они были назначены на 21 июля.