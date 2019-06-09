Больше не черное: море в Одессе окрасилось в зеленый цвет

Жители и гости Одессы уже несколько дней наблюдают необычную картину. Море вблизи береговой линии города окрасилось в изумрудный цвет.

Пользователи социальных сетей публикуют кадры странного явления. На записи видно, как морские волны выбрасывают на берег густую пену светло-зеленого цвета.

По словам биолога и руководителя общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, цветение воды связано с размножением в ней микроскопических организмов - цианобактерий Nodularia spumigena. Специалист подчеркнул, что на изменение цвета моря повлияли два фактора - уровень солености и загрязнения.

«Первое - соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения увеличилась. Второе - загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города», - приводит BBC слова Балинского.

Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие запрета на купание от официальных властей, биолог рекомендовал отдыхающим не заходить в такую воду, поскольку в ней содержатся вещества, «которые считаются ядовитыми».