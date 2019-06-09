Песков назвал «изюминки» встречи Путина с Си Цзиньпином

Личные встречи и беседы между лидерами Китая и России иногда становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя программу пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в Санкт-Петербурге и его встречу с Владимиром Путиным.

Песков считает, что для Путина организация неформальной части программы пребывания Си Цзиньпина имела большое значение, так как президент России показывал гостю свой родной город.

«Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана из вот таких вот, скажем так, "изюминок". Для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной, любимый город», - сказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в ходе визита китайского лидера в Санкт-Петербург он вместе с Владимиром Путиным совершил прогулку на корабле по Неве, а также поднялся на борт крейсера «Аврора».