Порошенко назвал главные цели своей партии

Дальнейший разрыв отношений с Россией является основой политической платформы партии «Европейская солидарность» на предстоящих выборах в Верховную раду. Такое заявление сделал экс-президент Украины и лидер данной фракции Петр Порошенко.

«Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности», - сказал Порошенко.

Бывший украинский лидер также сообщил, что его партия будет защищать Украину, реформы и европейский выбор страны.

Кроме того, Петр Порошенко обвинил своих политических конкурентов в отсутствии позитивной повестки.

Партия «Европейская солидарность» раньше называлась «Блок Петра Порошенко», но перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название. В конце мая данную фракцию возглавил Петр Порошенко, сменив на этом посту киевского градоначальника Виталия Кличко.