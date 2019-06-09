Зеленский пообещал отправить государственную систему Украины в «нокаут»

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что значит название его партии «Слуга народа». По его словам, это мировоззрение, с помощью которого на Украину придет новый порядок. Зеленский особенно выделил, что собирается не «перегружать» старую систему, а установить новую.

«Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», - заявил украинский президент на съезде своей партии в Киеве в воскресенье, 9 июня.

В процессе проведения съезда также были частично представлены кандидаты от партии на внеочередные выборы в Верховную раду.

В представленном перечне оказались глава партии Дмитрий Разумков, представители Зеленского Руслан Стефанчук и Андрей Герус, его советник Михаил Федоров и другие. С течением времени список может претерпеть изменения в связи с потенциальными пожеланиями от избирателей, которые будут рассмотрены руководством партии.

Первоочередной задачей партии «Слуга народа» после выборов в Раду Зеленский называет отмену депутатской неприкосновенности. Помимо этого, одними из самых важных перемен, которых может ожидать население Украины, станут увеличение доходов до среднеевропейского уровня и урегулирование налоговой и медицинской сфер.

Ранее новоизбранный глава Украины поблагодарил действующих парламентариев за «кнопкодавство» и прогулы, а также прямо заявил, что решение о роспуске Рады было правильным, и пожелал депутатам и далее «пробивать дно».