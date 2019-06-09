Отрубленная голова древнейшего волка с неповрежденным мозгом найдена в Якутии

Отрубленная голова волка возрастом почти 40 тысяч лет была обнаружена одним из жителей на севере Якутии. По данным издания The Siberian Times, останки животного были найдены на берегу реки Индигирки.

После того как эксперты изучили находку, выяснилось, что шерсть на морде волка напоминает покров мамонта. По мнению исследователей, животное успело вырасти: возраст зверя оценивается примерно от двух до четырех лет. Находка была обнаружена еще в 2018 году, однако исследование было проведено только сейчас.

«Это уникальное открытие первых в истории останков полностью выросшего плейстоценового волка с сохраненной тканью», - подчеркнули исследователи.

Теперь ученые намерены сравнить этот вид с другими и разобраться, как животное эволюционировало. Несложно представить, каких размеров был волк: длина головы обнаруженного зверя составляет 40 сантиметров, в то время как половина длины тела современного представителя фауны равняется примерно 66-86 сантиметрам.

При этом интересно, что мозг и поверхностные мягкие ткани головы волка остались практически не повреждены.

В дальнейшем специалисты Института палеонтологии Якутии намерены провести исследование ДНК древнего млекопитающего.