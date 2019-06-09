В МИД РФ прокомментировали предстоящие слушания в морском арбитраже с Украиной

В МИД РФ накануне предстоящих слушаний в морском арбитражном суде 10-14 июня в Гааге заявили, что у суда нет компетенции рассматривать вопросы о территориальной принадлежности суши, в том числе и Крымского полуострова.

«Вместе с тем сформированный на основании Конвенции 1982 года морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова. Также с полным основанием намерены доказывать, что Конвенция 1982 года в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива, поскольку указанные акватории являются внутренними водами, на которые ее действие не распространяется», - говорится в сообщении МИД РФ.

В мае прошлого года Россия предложила морскому арбитражу рассмотреть раздельно вопросы юрисдикции и собственно существа украинских претензий. В результате арбитры приняли решение заслушать стороны по вопросам юрисдикции до начала разбирательства по существу.

«Основное возражение российской стороны заключается в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть, а в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом"», - говорится в сообщении.

По итогам слушаний морской арбитраж должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Украины в связи с якобы имевшими место нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову. В частности, права на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходства в Керченском проливе, охраны окружающей морской среды и подводного культурного наследия.

Если арбитражный трибунал согласится с аргументами России, то инициированное Украиной дело может завершиться еще на этапе юрисдикционных возражений.