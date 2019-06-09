В Мытищах полыхает жилой дом: видео
По словам очевидцев, жильцы успели покинуть горящее здание до приезда пожарных подразделений.
© Видео: Максим Бубненков, YouTube
В подмосковных Мытищах полыхает двухэтажный жилой дом. К моменту прибытия первых пожарных подразделений здание было полностью охвачено огнем.
В настоящее время в непосредственной близости от пожара столпились многочисленные очевидцы, которые распространяют видео с места ЧП в социальных сетях и комментируют происходящее.
С их слов, жильцы успели эвакуироваться и пострадавших среди них нет. На видео также не видно автомобилей скорой помощи.
Для тушения пожара, на место прибыл специальный автомобиль МЧС с установленным на крыше брандспойтом.