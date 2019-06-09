«Нафаршированный» дождем «гриб» прошел над головами отдыхающих в Одессе: видео
На ролике видно, как плотное «одеяло» темных облаков медленно движется в сторону пляжа, откуда сразу начинают расходиться отдыхающие.
© Видео: online_od, Instagram © Фото: online_od, Instagram
Темное дождевое облако «накрыло» побережье в Одессе. Грозовые тучи прогнали с пляжа всех отдыхающих, при этом поразив пользователей Сети своей красотой.
По данным портала Znaj.ua, плотные кучевые облака пришли на одесский пляж со стороны Лесков. Позже наполненные дождем тучи двинулись в сторону центра Одессы.
«Это страшно красиво. Тучи над Одессой», - уточняется в публикации в Instagram.
На ролике, опубликованном в социальной сети, видно, как плотное «одеяло» темных облаков медленно движется в сторону пляжа, откуда сразу начинают расходиться отдыхающие.