«Нафаршированный» дождем «гриб» прошел над головами отдыхающих в Одессе: видео

Темное дождевое облако «накрыло» побережье в Одессе. Грозовые тучи прогнали с пляжа всех отдыхающих, при этом поразив пользователей Сети своей красотой.

По данным портала Znaj.ua, плотные кучевые облака пришли на одесский пляж со стороны Лесков. Позже наполненные дождем тучи двинулись в сторону центра Одессы.

«Это страшно красиво. Тучи над Одессой», - уточняется в публикации в Instagram.

На ролике, опубликованном в социальной сети, видно, как плотное «одеяло» темных облаков медленно движется в сторону пляжа, откуда сразу начинают расходиться отдыхающие.