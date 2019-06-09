Отравившее Алибасова средство для прочистки труб не соответствовало ГОСТу

Специалисты АНО «Судебный эксперт» пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства. Данное заключение было сделано еще 17 апреля 2019 года по запросу родственников женщины, которая, как и Бари Алибасов, перепутала жидкости и случайно выпила «Крот». Несчастная скончалась через десять дней после инцидента в НИИ имени Склифосовского.

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством "Крот", которые в данный момент судятся с ООО "АМС Медиа", связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России», - сказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

Согласно заключению, пластиковая бутылка средства для прочистки труб «Крот» производства ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка» не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара. Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

Ранее стало известно, что семья Бари Алибасова, находящегося в данный момент в реанимации НИИ Склифосовского, решила подать в суд на производителей вещества для прочистки труб. Своими действиями родственники хотят уберечь от подобных трагедий других людей, которые могут спутать яркую бутылку с бытовой химией с питьевым йогуртом или газировкой.