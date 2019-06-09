Американский самолет для наступательных РЭБ-операций приземлился в Польше

Самолет радиоэлектронного подавления EC-130H Compass Call приземлился на авиабазе Кшесины в Польше. Летающий комплекс РЭБ прибыл для участия в тренировках с самолетами США и их союзников по НАТО. Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на американские ВВС.

Как отмечается в сообщении, развертывание EC-130H Compass Call согласовано с польским военным ведомством и «демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам и укреплению региональной безопасности».

Самолет EC-130H Compass Call относится к 55-й электронной боевой группе, дислоцированной на авиабазе Дэвис-Монтан, штат Аризона. Вместе с комплексом в Польшу прибыли наземное оборудование и технический персонал. Вместе с EC-130H Compass Call в учениях задействованы самолеты F-16C из 52-го истребительного крыла из Шпангдалема, Германия.

EC-130H Compass Call - воздушная система радиоэлектронного подавления. Летающий комплекс РЭБ создан на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Грузовая кабина оснащена аппаратурой радиоразведки, перехвата и постановки помех. В состав экипажа входят 13 человек - два пилота, штурман, бортинженер, два офицера РЭБ, руководитель миссии, четыре лингвиста-криптолога, оператор сбора данных, а также специалист по техническому обслуживанию в воздухе.