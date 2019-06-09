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«Никогда не употреблял»: журналист Голунов о деле по сбыту наркотиков

Наталия Майорова
12:58 09.06.2019
Голунов отметил, что никогда не имел дела с наркотиками. Но год назад врач выписывал ему таблетки по рецепту, которые были «легкими психотропными веществами».
«Никогда не употреблял»: журналист Голунов о деле по сбыту наркотиков
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Журналист Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, поделился своей версией случившегося. Об этом мужчина рассказал в интервью «России 24».

По словам Голунова, он никогда не употреблял наркотики.

«Я никогда не имел при себе никаких наркотиков. Я журналист, я занимаюсь расследованиями», - сообщил он.

Вместе с тем Голунов добавил, что год назад врач выписывал ему таблетки по рецепту, которые были «легкими психотропными веществами». Журналист отметил, что готов отвечать за все свои слова.

«Год назад врач выписал мне таблетки. Я покупал их по рецепту в государственной аптеке. Мне сказали, что это "легкие психотропные вещества"», - добавил он.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Голунова передано для дальнейшего производства в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве.

Журналист был задержан сотрудниками полиции в российской столице. При досмотре у него обнаружили свертки с порошкообразным веществом. Впоследствии по месту его проживания нашли схожие пакеты и весы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Однако Голунов свою вину полностью отрицает и заявляет, что найденные вещи ему не принадлежат. В ходе заседания он подчеркнул, что ни в чем не виноват и готов доказывать это, сотрудничая со следствием. 

Позже суд избрал для Ивана Голунова в качестве меры пресечения помещение под домашний арест сроком на два месяца, до 7 августа.

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