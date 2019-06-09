Стали известны подробности ДТП в Сочи
По официальным данным, в аварии пострадали 11 человек, трое из которых несовершеннолетние.
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О столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz и автобуса Yutong, произошедшем в Адлерском районе города Сочи на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц, стало известно около 08:20.
По данным ГИБДД, сидевший за рулем микроавтобуса 48-летний водитель не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, после чего произошло столкновение транспортных средств и опрокидывание Mercedes-Benz.
Из-за аварии пострадали 11 пассажиров микроавтобуса, трое из которых несовершеннолетние.
На место ДТП выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. В настоящее время проводятся все необходимые проверки.
Ранее в СМИ сообщалось, что авария произошла по дороге на курорт «Роза-Хутор», в ней пострадали 15 человек.