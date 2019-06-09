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«Создают еще один очаг напряженности»: в Госдуме отреагировали на действия Демпартии в Молдавии

Наталия Майорова
12:23 09.06.2019
В Госдуме отметили, что усилия президента Молдавии по выстраиванию конструктивных отношений с РФ вызывают негативную реакцию со стороны Демпартии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: presedinte.md

Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком поддерживает постоянные контакты с европейскими партиями, стремясь создать очередной очаг напряженности, помимо Украины. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Молдавия тоже является неким плацдармом для создания зоны напряженности.

«Демпартия поддерживает постоянные контакты с европейскими партиями, которые пытаются создать еще один очаг напряженности, кроме Украины. Молдавия - тоже плацдарм для создания зоны напряженности и возможных действий, столкновений с Приднестровской Молдавской Республикой. Те события, которые сегодня происходят, в принципе, прогнозируемые», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что усилия президента Молдавии Игоря Додона по выстраиванию конструктивных отношений с РФ вызывают резкую негативную реакцию со стороны Демпартии, Плахотнюка, исполняющего обязанности президента Молдавии Павла Филипа, а также всего окружения, «которое сегодня проводит антинародную политику».

Ранее Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента и. о. премьер-министра Павлу Филипу. Соответствующее решение было принято после того, как Игорь Додон отказался распускать парламент.

В свою очередь, Филип подписал указ о роспуске парламента. Досрочные выборы в стране пройдут 7 сентября.

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