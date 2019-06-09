Делегацию ЕС поразил масштаб строительства Крымского моста

Делегация общественников из стран Евросоюза посетила Крымский мост и пообщалась со строителями. По словам гостей, они были поражены величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив.

«Мы очень ждали поездки на Крымский мост. Все были поражены величием и масштабом этого грандиозного транспортного сооружения. Всем очень понравился мост. Мы увидели символичность этого строения, которое соединило народы и культуры», — приводит слова руководителя делегации Татьяны Говоровой-Генард РИА Новости.

Четырнадцать человек из Франции, Италии, Польши, Бельгии и Люксембурга прилетели в Крым в конце недели. Все участники поездки проходили курсы по изучению русского языка по линии представительства Россотрудничества в Люксембурге.

Ранее стало известно о заявлении Татьяны Говоровой-Генард, которая назвала санкции против Крыма сплошной ошибкой. Так же она выразила сожаление, что в европейских страна не продают вино, сделанное на полуострове. Сама руководитель делегации проживает в Люксембурге.