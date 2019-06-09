Клубы черного дыма и гарь: в Екатеринбурге полыхает школа
В здании школы проводилась реконструкция. Кадры с места происшествия размещают пользователи Сети.
© Видео: Мария Теплоухова, YouTube © Фото: Мария Теплоухова, YouTube
В Екатеринбурге загорелось бывшее здание школы № 41: постройка полностью оказалась охвачена огнем. Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».
Как уточняется в группе «66.ru», школа была закрыта на реконструкцию. При этом в ролике видно, как из здания валят клубы черного дыма. По словам очевидцев, также чувствуется гарь.
Кроме того, известно, что здание школы ожидает снос.
Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.