Клубы черного дыма и гарь: в Екатеринбурге полыхает школа

В Екатеринбурге загорелось бывшее здание школы № 41: постройка полностью оказалась охвачена огнем. Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточняется в группе «66.ru», школа была закрыта на реконструкцию. При этом в ролике видно, как из здания валят клубы черного дыма. По словам очевидцев, также чувствуется гарь.

Кроме того, известно, что здание школы ожидает снос.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.