Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Пулково

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково.

Лайнер следовал рейсом из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета спустя полчаса после того, как оторвался от земли, сообщает портал E1.RU.

«Сразу был свист, через полчаса сказали, что шасси не закрылись. Встречали нас пожарные машины и скорая. Приземление было мягкое, несмотря на поломку», - приводит издание слова одной из пассажирок лайнера по имени Елена.

В авиакомпании факт инцидента подтвердили, указав на то, что решение командира воздушно судна было продиктовано заботой о безопасности пассажиров, так как в кабине сработал датчик неисправности одной из гидросистем.

Для отправки людей предоставили резервный борт. Тем, пассажирам, которые отказались вновь подняться в салон, авиакомпания вернула деньги за билет.

Самолет, который был вынужден вернутся, сейчас обследуют технические специалисты, которым предстоит вынести решение о возможности его дальнейшего использования, либо о необходимости проведения ремонта.