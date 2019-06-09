И. о. президента Молдавии подписал указ о роспуске парламента

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента. Досрочные выборы в стране пройдут 7 сентября.

Филип поставил свою подпись под документом в ходе брифинга. Он заявил, что досрочные выборы могут стать «самым демократическим инструментом по выходу из политического кризиса».

Ранее Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента и. о. премьер-министра Павлу Филипу. Соответствующее решение было принято после того, как Игорь Додон отказался распускать парламент.

Временно отстраненный президент назвал решение Конституционного суда «отчаянным шагом».

«Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти», - сказал Додон в комментарии агентству РИА Новости.

Додон также добавил, что ответом на действия КС станет «внешняя и внутренняя мобилизация».