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В Рособрнадзоре назвали число нарушений на ЕГЭ-2019

Тамара Астапенкова
11:25 09.06.2019
После сдачи экзаменов 14 человек выложили фотографии своих вариантов.
В Рособрнадзоре назвали число нарушений на ЕГЭ-2019
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Стали известны основные нарушения, которые допустили школьники во время сдачи ЕГЭ в этом году. В общей сложности с начала основных экзаменов были удалены 522 ученика.

«У 223 во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 - шпаргалки», - говорится в сообщении Рособрнадзора.

Уже после экзаменов 14 учеников опубликовали в Сети фотографии своих вариантов заданий ЕГЭ.

Результаты экзаменов нарушителей были аннулированы без права на пересдачу в этом году. Проштрафившиеся школьники смогут повторить попытку сдать госэкзамены только в конце следующего учебного года.

Ранее стали известны результаты сдачи математики, географии и литературы.

Более 25 тысяч учеников получили от 81 до 100 баллов по математике профильного уровня. Количество не сдавших простой, базовый уровень по математике, сократилось по сравнению с предыдущими годами на пять тысяч человек.

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