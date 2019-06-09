Урна с прахом и переодетый Алибасов: экс-супруга продюсера рассказала детали репетиции его «похорон»

Виктория Максимова, бывшая жена продюсера Бари Алибасова, отреагировала на репетицию «похорон» экс-супруга, о которой ранее сообщал известный адвокат Сергей Жорин. По ее словам, Алибасов любит удивлять людей.

Максимова подчеркнула, что продюсеру хотелось узнать, как все будет выглядеть со стороны. Именно поэтому он и организовал свои «похороны».

Она рассказала, что в тот день не знала о репетиции «похорон»: приехала в кафе, а попала на так называемые поминки. При этом в помещении находилась урна с «прахом» продюсера. Самого бывшего мужа Максимова не узнала.

© advokatzhorin, instagram

«Он же мечтает, чтобы его сожгли. А он, как старик, переодет - усы, борода. Он за всеми наблюдал, как кто себя ведет, кто о чем говорит», - цитирует ее НТВ.

Максимова вспоминает, что после возвращения с репетиции «похорон» у них дома произошел странный случай: под Алибасовым подломилась железная ножка кресла и он упал.

«Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял: с таким не шутят», - заключила она.

© advokatzhorin, instagram

Сейчас Алибасов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Четвертого июня продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Прибывшие на место медики сделали ему промывание и поставили капельницу, однако позже было принято решение о госпитализации. У Алибасова диагностированы сильные ожоги пищеварительной системы. Сейчас музыкант находится в состоянии медикаментозного сна.

Семья Алибасова намерена подать в суд на производителя средства для прочистки труб. По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, специалисты опубликовали заключение по результатам правового исследования этикетки пластиковой бутылки для прочистки труб «Крот». При этом, по словам экспертов, аналогичные отравления случались в разных городах России.

Было установлено, что маркировка товара противоречит необходимым требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

В частности, в маркировке товара отсутствует описание опасности, а также предупредительные надписи и условия хранения и утилизации.