Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

Сегодня в Сочи произошло столкновение с участием туристического автобуса и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали 15 человек. Авария случилась по дороге на курорт «Роза-Хутор».

По предварительным данным, автобус вез на экскурсию детей, в результате ДТП 14 взрослым и одному ребенку потребовалась помощь врачей, двое находятся в тяжелом состоянии. На месте ДТП работает более десяти бригад скорой помощи.

Все подробности ДТП выясняются.