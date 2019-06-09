Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
По предварительным данным, транспортное средство везло детей на экскурсию.
© Видео: Людвиг А, YouTube © Фото: сочи, Типичная Кубань, VK
Сегодня в Сочи произошло столкновение с участием туристического автобуса и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали 15 человек. Авария случилась по дороге на курорт «Роза-Хутор».
По предварительным данным, автобус вез на экскурсию детей, в результате ДТП 14 взрослым и одному ребенку потребовалась помощь врачей, двое находятся в тяжелом состоянии. На месте ДТП работает более десяти бригад скорой помощи.
Все подробности ДТП выясняются.