Медики рассказали о состоянии Алибасова

Бари Алибасов продолжает находиться в токсикологическом отделении реанимации НИИ имени Склифосовского, куда попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

Медики сообщили РИА Новости, что состояние артиста по-прежнему тяжелое.

Ранее стало известно, что врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей у музыканта, но он продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна. Существует другая опасность для здоровья продюсера. У него диагностировали ожог кишечника, и если он неправильно срастется, то может развиться непроходимость.

Светская львица Лена Ленина попыталась объяснить, как артист мог перепутать сок и химическую жидкость. По ее словам, у 72-летнего музыкального продюсера давно наблюдались проблемы со зрением, слухом и обонянием.