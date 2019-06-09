Додон призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия не намерена мирным путем передавать правление. По этой причине он обратится к мировому сообществу с призывом стать посредником в вопросе мирной передачи власти в республике. Свое обращение он опубликовал на странице в Facebook.

«В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты», - отметил он.

Додон добавил, что выбор решения парламента и нового правительства были поддержаны большинством граждан, а также были «признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока».

Президент Молдавии призвал граждан страны объединиться ради общей цели и освободить государство «от криминального, диктаторского режима».

«Важно не останавливать наше давление и продолжать борьбу. Уверен, процесс запущен и назад дороги нет. Надо идти до конца. Мы не свернем с пути», - сказал Додон.

Вместе с тем он призвал людей не поддаваться на угрозы и провокации, а также не принимать участия в уличных акциях, которые были организованы Демпартией.

Президент Молдавии подчеркнул, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства и. о. премьера Павлу Филипу нацелено на дальнейшую узурпацию власти. Речь идет о постановке временно передать и. о. премьера-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и установить дату досрочных выборов.

«Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти», - отреагировал Додон.

В субботу, 8 июня, Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трех месяцев ожидания страна получила новое правительство.

В свою очередь Конституционный суд объявил данные решения незаконными.