Дело Голунова передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова передано для дальнейшего производства в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве.

Его расследование находится на личном контроле у главы ведомства Олега Баранова.

Об этом, на официальном сайте ГУ МВД РФ сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Голунов был задержан сотрудниками полиции в Москве. При досмотре у него были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Впоследствии по месту его проживания были найдены схожие пакеты и весы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 Уголовного кодекса России. Журналист свою вину полностью отрицает и заявляет, что найденные вещи ему не принадлежат.

В ходе заседания он подчеркнул, что ни в чем не виноват и готов доказывать это, сотрудничая со следствием.

Позже суд избрал для Ивана Голунова, в качестве меры пресечения, помещение под домашний арест сроком на два месяца до 7 августа.

Защита просила избрать мерой пресечения домашний арест, утверждая, что журналист не имеет намерений скрываться от следствия и имеет постоянное место жительства в Москве.