Пожар произошел в исправительной колонии в Свердловской области

В исправительной колонии на территории Свердловской области произошел пожар: там горят четыре жилых корпуса, а также производственное здание. Общая площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, в настоящее время к месту происшествия готовится вылететь вертолет Ми-8.

«В поселке Гари пожар в производственном ангаре перешел на четыре жилых корпуса на площади 2 тысячи квадратных метров», - уточнили спасатели.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.