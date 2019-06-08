Июньский зной: в Роспотребнадзоре рассказали о правилах поведения в жару

Установившаяся в России жаркая погода несет в себе определенные риски для здоровья, которые можно избежать, если соблюдать простые условия. Рекомендации о том, что делать, когда за окном столбик термометра бьет тридцатиградусную отметку, дали в Роспотребнадзоре.

В частности, как уточняется на сайте ведомства, из-за высокой температуры могут обостриться хронические заболевания. Кроме того, зной может привести к резкому ухудшению здоровья и перегреву организма, причем в первую очередь от жары страдают дети и пожилые люди.

Физические нагрузки и еда

Эксперты рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице, а также снизить физическую активность. Во время жары следует употреблять в пищу менее калорийные продукты: рыбу, овощи и фрукты. При этом важно исключить приемы еды в самое жаркое время дня: для этого идеально подойдут утренние часы или же вечер.

Напитки

В период зноя россиянам следует пить больше жидкости, причем для этого может подойти чай, минеральная вода, а также морсы, молочно-кислые напитки с низким содержанием жира. В жару также рекомендуется пить отвары из сухофруктов и витаминизированные напитки. А вот от алкоголя, энергетиков или газированной воды лучше воздержаться, уверены специалисты.

Одежда

Предпочтение в одежде лучше отдать вещам из натуральных тканей светлых оттенков. При этом не стоит забывать про головные уборы и солнцезащитные очки. Если есть возможность, то лучше перенести поездки в общественном транспорте на время, когда температура воздуха снизится.

Прогноз

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха поднимется до +33 градусов. Это особенно касается 8 и 9 июня. При этом осадки не ожидаются. Зной в столице продержится до 15-17 июня.

О погоде в российских регионах, где так же установилась высокая температура, синоптики сообщали ранее.