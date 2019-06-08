Запуск железнодорожной части Крымского моста может произойти раньше срока

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что по темпам работ на железнодорожной части Крымского моста можно свидетельствовать о досрочной его сдаче.

«По железной дороге отставаний по срокам нет. Судя по тем темпам, которые идут, есть вероятность того, что поезда в Крым пойдут раньше срока», — заявил Аксенов.

Ранее, президент РФ Владимир Путин заявил об опережении графика по строительству железнодорожной части Крымского моста, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что с открытием нового сообщения, на полуостров начнется масштабный завоз продуктов, который может привести к снижению цен.

В середине мая министерство транспорта сообщило о выполнении поручения президента РФ, и подтвердило открытие железнодорожного сообщения раньше срока.