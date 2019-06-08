Стрельба и ограбление: неизвестные сбили четырех человек в Москве и украли 12 млн рублей

В Москве Нижегородском районе произошло разбойное нападение, в ходе которого злоумышленники похитили почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в пятницу, 7 июня, в 21:45. Ограбление произошло на улице Скотопрогонная, 35.

«Трое неизвестных на автомобиле Audi Q7 совершили наезд на четырех человек, после чего, угрожая баллончиком с неустановленной жидкостью, из неустановленного оружия произвели выстрелы в сторону указанных лиц», - говорится в сообщении.

Известно, что денежные средства находились в сумке. Похищенная сумма принадлежала компании, занимающейся торговлей табачной продукцией. После ограбление злоумышленники скрылись с места преступления.

По данным правоохранителей, в результате происшествия один человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, а также с сотрясением головного мозга, ушибленными ранами головы и спины.

В настоящее время по факту ограбления проводится проверка.